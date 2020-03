Fietser levensgevaarlijk gewond bij botsing met vrachtwagen in Best

Hulpinstanties waren snel ter plekke na het ongeluk in Best (foto: SQ Vision/Sander van Gils).

Fietser zwaargewond bij botsing met vrachtwagen in Best

BEST -

Een fietser is maandagmiddag in Best aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is hierbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond half drie op de Batabrug.