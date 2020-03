Als het land in coronacrisis verkeert, gaan we met z'n allen klussen: 'Morgen een tuinhuisje!'

Eindelijk eens de lekkende keukenkraan vervangen of die ene muur een likje verf geven. Het lijkt erop dat Brabant massaal aan het klussen is. "We noemen het onze nieuwe dagbesteding", lacht de 18-jarige Hidde terwijl hij de Praxis in Breda uit loopt.

Het is druk bij de bouwmarkten in onze provincie. Zo ook in Breda. De parkeerplaats van de Hornbach staat maandagmiddag goed vol en ook bij Praxis en Gamma is het drukker dan normaal.

Twee keer zo druk

"Het is echt héél erg druk", vertelt een medewerker van Praxis. "In het afgelopen weekend waren er ruim twee keer zoveel mensen als vorig weekend en ook vandaag is het drukker dan op een normale maandag." Er wordt vooral veel verf verkocht: "En dingen als kranen en laminaat. Het lijkt erop dat iedereen thuis gaat schilderen en kraantjes gaat vervangen."

Op de verfafdeling wandelen twee jongens die normaal gesproken op school hadden gezeten. Sebastiaan Ockhuysen (18) zou eigenlijk examens moeten maken op zijn middelbare school, De Nassau in Breda. "Maar die examens zijn allemaal gecanceld dus heb ik weinig te doen. Daarom ga ik verven, een bureaustoel kopen en de auto wassen. Ik moet toch wat?!"

'Helemaal niet zo leuk'

Sebastiaan heeft voor de gezelligheid zijn vriend Hidde Lokin (18) meegenomen. Hidde verveelde zich enorm. "Sommigen noemen dit een 'coronavakantie', maar eigenlijk is het helemaal niet zo leuk. Je kunt niet zoveel. Je kunt niet naar het terras en ook de hockey is afgelast. Eigenlijk is alles afgelast."

Hidde probeert daarom zoveel mogelijk bezig te blijven. "Morgen ga ik een tuinhuisje bouwen bij een vriend van me", lacht hij. De Bredanaar verwacht dat zijn school, ROC Tilburg, binnenkort online lesmateriaal heeft ontwikkeld. "Dan moet ik dus online les gaan volgen."

Tuinieren, bakken en knutselen

Op de parkeerplaats zet Kim Boshuizen een doos vol bloemen en plantjes in haar achterbak. Ze is net terug uit Amerika. "We zouden daar met het gezin tot eind maart blijven, maar zijn eerder teruggekomen. We hebben met mazzel onze vluchten om kunnen boeken. Eigenlijk hadden we nu in Disney rond moeten wandelen."

Toch bekijkt de 33-jarige Bredase het positief. "Het is eigenlijk een soort vakantie in je eigen huis. Ik ga straks alle bloemetjes planten met de kinderen, zodat ze mijn man niet afleiden. Hij is thuis aan het werk." Kim heeft een flinke lijst met activiteiten bedacht die ze de komende tijd met haar kinderen kan gaan doen. "Ik heb echt van alles in huis gehaald om mee te bakken en te knutselen. Bakmeel voor wafels en vandaag gaan we appeltaart bakken. Alles om ze lekker bezig te houden!"