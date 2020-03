Mexx (16) zit met haar neus in de boeken, ook al gaan de schoolexamens voorlopig niet door

Mexx van Zuilen (16) uit Middelbeers zit thuis toch met haar neus in de boeken. "Ja, het is wel balen, want als de examens worden verschoven heb ik kortere zomervakantie. Dus dat is jammer. Maar wat moet dat moet." Toch is ze dus aan het blokken. "Ja, veel vriendinnen zeggen: 'Ach, dat komt wel'. Die gaan eerst lol maken. Maar ik wil graag slagen en dus gebruik ik de tijd om extra te leren."

Dat niet alle leerlingen er zo in staan, weet directeur onderwijs Rob van der Vorst van Kempenhorst College in Oirschot ook wel. "We zijn nu druk aan het regelen dat docenten en leerlingen dagelijks online contact met elkaar kunnen hebben. Dan hebben ze zoveel mogelijk de structuur die ze normaal ook hebben."

'Heel vreemd gevoel'

Er zitten zo'n duizend leerlingen op de vmbo-school. De gangen waar het normaal krioelt van de leerlingen zijn nu stil en donker. Van der Vorst loopt een technieklokaal in: "Ja, hier zijn normaal zo'n honderd leerlingen bezig. Het is wel heel vreemd gevoel nu, zo'n lege verlaten school."

Wanneer de examens zijn, weet hij ook niet. Hij krijgt veel telefoontjes van ongeruste ouders. "Vooral ouders van eindexamenleerlingen. We verwachten dat we binnenkort daarover bericht krijgen, maar op dit moment hebben we als enige richtlijn dat de leerlingen niet naar school mogen komen, dus dat volgen we."

'Heb nu wel alvast kunnen oefenen'

Mexx blijft ondertussen vlijtig studeren. Want volgend jaar wil ze naar de Rooi Pannen in Tilburg om Marketing en Communicatie te studeren. "Ja, ik heb nu wel a;vast kunnen oefenen", lacht ze naar de camera van Omroep Brabant.