Vrachtwagens vol tulpen voor ziekenhuispersoneel

Ze hadden net twee vrachtwagens vol bloemen ingekocht bij de veiling in Aalsmeer toen bijna alle markten werden afgelast. Fred en Henk Magendans hebben nu voor zo’n 20.000 euro aan bloemen in de opslag staan. Vandaag zijn er 1300 bossen tulpen bezorgd bij ziekenhuizen in Eindhoven en Helmond om het personeel een hart onder de riem te steken.

Fred is druk bezig om bosjes tulpen bij elkaar te binden. ‘’Vrijdag waren we bij de veiling om de bloemen in te kopen voor zestien weekmarkten in België en Nederland’’, vertelt Fred. ‘’Toen we daar wegreden kwamen de afmeldingen binnen.’’

Koelcellen vol

De broers hebben deze week nog zes kleine markten waar ze hun bloemen kunnen verkopen. Fred Magendans loopt een enorme koelcel vol bloemen in. ‘’We hebben twee van dit soort koelcellen en ook daarbuiten staat het nog vol verse bloemen.’’

De inkomsten voor de bloemenmannen zullen de komende weken nihil zijn. Maar ze denken niet dat ze eraan onderdoor gaan. ''We blijven positief en vinden het vooral vervelend voor het ziekenhuispersoneel en de zieken'', zegt Henk.

Bloemen bij ingang

De bloemen laten verwelken vonden de vrouwen van de broers zonde. En daarom werd bedacht om de het personeel in het Elkerliek en Catharina Ziekenhuis te bedanken in deze moeilijke tijd. Maandagochtend ging er een vrachtwagen met vijfhonderd bossen bloemen naar het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Maandagmiddag werd het Catharina Ziekenhuis verrast met achthonderd bossen. Naar binnen om de bloemen uit te delen zat er vanwege mogelijke besmetting niet in. Maar bij de ingang van het ziekenhuis werden de bloemen met een glimlach ontvangen. Medewerkers hebben daarna de bossen verdeeld in het ziekenhuis.