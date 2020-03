Ontvoering Max (19) en woningoverval hebben mogelijk met elkaar te maken, wie herkent de daders?

Max Bongers was 19 toen hij vorig jaar tijdens carnaval door meerdere belagers in de buurt van de Asterstraat in Oss van zijn fiets werd getrokken en in een busje werd gegooid. Meer dan een jaar later blijkt uit onderzoek dat de brute ontvoering misschien verband houdt met een woningoverval in Uden op 14 april vorig jaar. In Bureau Brabant laat de politie beelden zien van de mogelijke daders.

Max fietste op 11 februari 2019 in zijn eentje naar huis nadat hij was wezen stappen tijdens carnaval. Vanuit het niets werd hij in een nekklem gezet en achteruit gesleurd. "Toen werden mijn voeten opgetild en ben ik in het busje gegooid. Het busje reed met een noodgang weg", vertelt de jongen in Bureau Brabant.

Ik dacht dat ik in een greppel ging eindigen.

Max kon geen kant op. “Ik dacht dat ik in een greppel ging eindigen. Er schiet zoveel door je hoofd. De chauffeur ging telkens plankgas over drempels heen dus ik kreeg nogal wat klappen met mijn gezicht op de grond.”

Uiteindelijk werd Max zeker een kwartier vastgehouden in het busje. Zijn belagers pakten zijn telefoon en pinpas af en vroegen om zijn pincode. Bij een pinautomaat maakten ze vervolgens zijn rekening leeg. Er stond 250 euro op.

Een paar dagen later kreeg een echtpaar in Uden de schrik van hun leven. In hun huis aan de Rode Akker in Uden drongen rond elf uur 's avonds drie gewapende mannen binnen. Maar het echtpaar gaf zich niet zomaar over. De man zette het op een vechten en zijn vrouw pakte gauw een schoenenrek en begon hiermee op de daders in te slaan. De drie belagers gaven op en verdwenen. In de chaos lieten de mannen wel een vuurwapen en een bivakmuts achter.

De politie denkt dat de twee misdrijven met elkaar te maken hebben. Op camerabeelden zijn twee van de overvallers te zien. Zij vertrokken na de overval in een Volkswagen Golf. De drie overvallers waren 1,65, 1,75 en 1,80 meter groot. Mogelijk is een van hen getint.

