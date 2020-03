Touringcarbedrijf moet alle reizen afzeggen: 'Mijn werk is even wat minder leuk'

Het bedrijf verzorgt al jaren het vervoer voor daguitjes, schoolreizen en buitenlandse trips. "We zijn een gezonde organisatie, maar we krijgen het natuurlijk heel erg moeilijk nu het werk in ieder geval drie weken stilligt. We verwachten dat de overheid hier een rol in gaat spelen", aldus bedrijfsleider Vincent van Gool.

Bij Brabant Expres werken zo'n veertig chauffeurs. Het merendeel werkt op oproepbasis en als zzp'er. Tien chauffeurs zijn in vaste dienst.

Voor een aantal van de medewerkers heeft het bedrijf werktijdverkorting aangevraagd. Vincent: "We hebben daar nog geen uitslag van. Ik denk dat er duizenden aanvragen gedaan zijn. Toch hopen we op korte termijn uitsluitsel te krijgen."

Dennis Sanders en Vincent van Gool van het touringcarbedrijf (Foto: Erik Peeters)

Ondertussen staat de telefoon op het kantoor in Zevenbergen niet stil. Veel mensen willen weten wat de gevolgen zijn voor hun boekingen.

"Vanmorgen zou er grote grote groep naar Zwitserland vertrekken. Het is afgelopen weekend paniekvoetbal geweest om alles om te boeken. We hebben alternatieven gevonden en we bekijken nu wat we voor deze groep kunnen betekenen", legt Dennis uit.

Lege bussen door de coronacrisis in Zevenbergen (Foto: Erik Peeters)

"Het is een onwerkelijke situatie waarin we zitten. Dit is de leukste branche ter wereld maar mijn werk is even minder leuk nu."