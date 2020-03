Premier Mark Rutte spreekt het land toe over de coronacrisis, kijk hier om 19.00 uur LIVE

Of Rutte tijdens zijn toespraak met nieuwe maatregelen komt, is onduidelijk. Zeker is dat hij in zal gaan op de moeilijke situatie en op de noodzaak van de maatregelen die al zijn getroffen.

Uniek

Een toespraak van de premier moeilijke tijden is uniek in ons land. De laatste keer dat een soortgelijke toespraak werd gehouden was in 1973 tijdens de oliecrisis.