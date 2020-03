Mark Rutte over coronacrisis: 'Het zal een moeilijke tijd worden, maar samen komen we hier doorheen'

Premier Mark Rutte bedankt alle Nederlanders voor de manier waarop ze omgaan met de coronacrisis. "Het doet goed te merken dat we voor elkaar klaar staan. Blijf dat doen", zei hij maandagavond in een toespraak.

Rutte sprak allereerst zijn medeleven uit voor mensen die een dierbare hebben verloren door het virus. Hij zei dat hij 'geen gemakkelijke boodschap' moest brengen.

'Geen eenvoudige of snelle uitweg'

"De realiteit is, dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie", aldus Rutte. "De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken."

Daarnaast sprak hij ook de ondernemers toe: "Het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen. We zetten alles op alles om te zorgen dat mensen hun baan niet verliezen en bedrijven niet omvallen. We laten u niet in de steek", aldus de premier.

Dank

Ook bedankte hij iedereen die aan het werk is. Van hulpverleners en dokters tot mensen die in de supermarkt werken. "U doet fantastisch werk. Heel veel dank daarvoor."

De premier eindigde met een oproep: "Bij alle onzekerheden rondom deze crisis is één ding volstrekt duidelijk. De opgave om hier doorheen te komen, is zeer groot. We moeten dit met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze periode te boven. Let een beetje op elkaar, ik reken op u."

Uniek

Het is uiterst uniek dat de premier het volk toespreekt in een speciale speech. De laatste keer dat dat gebeurde in ons land, was in 1973 tijdens de oliecrisis.

