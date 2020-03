Terugkijken: toespraak premier Mark Rutte over de coronacrisis

Premier Mark Rutte sprak maandagavond om zeven uur het land toe vanwege de coronacrisis. De toespraak was live te volgen via Omroep Brabant en kan je hieronder terugkijken.

Premier Mark Rutte heeft in zijn toespraak gezegd dat de maatregelen tegen coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. Dat zei hij in een toespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje.

Hij bood zijn medeleven aan aan de nabestaanden en aan degenen die lijden onder longvirus. "Je vraagt je af: gebeurt dit echt!", zei hij.

Uniek

Een toespraak van de premier in moeilijke tijden is uniek in ons land. De laatste keer dat een soortgelijke toespraak werd gehouden was in 1973 tijdens de oliecrisis.