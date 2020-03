Papegaai Sparrow vliegt weg, baasje haalt hem zelf uit de boom (met een beetje hulp)

Papegaai Sparrow had zich in een boom verschanst (foto: SQ Vision/Sem van Rijssel)

Awss en papegaai Sparrow the White (foto: SQ Vision/Sem van Rijssel)

De schrik van zijn leven, kreeg Awss Al-Deen (26) uit Best maandagmiddag, zijn papegaai Sparrow the White ontsnapte en in een heel hoge boom belandde. Met hulp van de brandweer ging Awss zélf omhoog om zijn beestje te redden.

BEST -

Awss Al-Deen komt uit Irak en woont nu zes jaar in Nederland. De hele gebeurtenis doet zijn vertrouwen in de mensheid goed, zo vertelt hij. “Dat de brandweer hiervoor zoveel moeite doet. En alle buren stonden buiten. Iedereen applaudisseerde toen het was gelukt.”

Daarvoor had Awss al wat spannende uren beleefd. Toen hij thuiskwam met boodschappen, sprong Sparrow zoals gewoonlijk op zijn schouder. Maar toen hij weer even naar de auto liep, nam het beestje de vleugels. “Ik voelde hem ineens langs mijn hoofd vliegen. Ik schrok me rot. Ik ben meteen achter hem aan gegaan.” De achtervolging leidde over muren en door achtertuinen.

Schoenen in de boom

Toen Sparrow zijn heil zocht in een boom, probeerde Awss hem daaruit te krijgen. “Er hangen nu ik weet niet hoeveel schoenen in die boom. En van alles wat ik nog meer heb gegooid.” Maar het mocht niet baten. Sparrow schrok er zelfs zo van, dat hij een hogere boom op zocht. “Ik heb vier uur gewacht. Toen kwam hij nog niet en heb ik de brandweer gebeld.”

Die kwam wel en Awss overtuigde ze ervan dat hij zelf naar boven moest. “Sparrow schrikt van andere mensen. Ik heb hem al jaren. Ik heb hem opgevoed vanaf het moment dat hij het ei kwam.” Eenmaal boven, kwam Sparrow direct naar Awss toe gevlogen. Baas en papegaai zijn blij weer herenigd te zijn. “Ik ben zo bang geweest dat ik hem kwijt zou raken. Hij is als een vriend, hij voelt als familie.”

Vleugels ingekort

Dat de papegaai niet nog een keer ontsnapt, daar zorgt Awss wel voor. “Ik heb meteen zijn vleugels weer wat ingekort, dan kan hij niet wegvliegen”, vertelt hij. “Normaal gesproken doe ik dat elke twee of drie maanden, maar ik was de laatste tijd zo druk geweest, dat ik het was vergeten.”