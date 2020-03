Coffeeshops mogen joints verkopen aan het loket, burgemeester Breda blij met besluit

Coffeeshops mogen de komende weken hun afhaalloketten openen om wiet en hasj te verkopen. Dat maakt het kabinet maandag bekend. De regeling gaat per direct in.

De shops moeten strenge hygiënemaatregelen treffen. Zo mogen er niet te veel klanten tegelijk zijn en ze moeten voldoende afstand van elkaar houden. Klanten mogen nu dus alleen wiet afhalen en niet verblijven in de coffeeshops.

Burgemeester Paul Depla van Breda pleitte eerder op de dag al voor deze optie. Op deze manier moet de illegale straathandel de kop in worden gedrukt nu de coffeeshops sinds zondagavond op slot zijn vanwege de coronacrisis. In een radio-interview met Omroep Brabant zegt de burgervader dat hij blij is met het besluit van het kabinet. "Er zijn belangrijke zaken in tijden van deze coronacrisis. WC papier en wiet staan daarbij in het niet met het belang van de zorg en onze hulpverleners.''

In de grote Brabantse steden ontstonden zondagavond rond zes uur lange rijen voor de coffeeshops. Veel wietgebruikers snelden zich naar de shops nadat bekend werd dat ook alle coffeeshops de komende drie weken hun deuren moesten sluiten.

