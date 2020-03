Tijdelijk hasj en wiet via afhaalloket, stelt burgemeester Paul Depla van Breda voor

Depla pleitte maandag in het Veiligheidsberaad van alle 25 veiligheidsregio's voor een loketfunctie voor coffeeshops. Hij krijgt daarbij steun van de coffeeshophouders zelf.

“Net als de afhaalfunctie voor de horeca, zou je die voor coffeeshops ook overeind moeten houden”, zegt Depla. Hij maakt zich grote zorgen over de risico’s van de straathandel. “Je zag dat al direct ontstaan. Het is lastig om naderhand de geest weer in de fles te krijgen. Gaan de klanten straks wel weer terug naar de coffeeshop? Daarom houd ik een pleidooi voor de afhaalfunctie. Dat is een goede oplossing.”

Straatdealers direct op pad

In Breda stonden de straatdealers zondagavond al direct klaar nadat om zes uur de deuren van de coffeeshops op slot gingen. "Dat is toch slim, waarom niet?", zo zei een jonge straatverkoper tegen onze verslaggever. "We verkopen van alles. Maar alleen softdrugs, geen harddrugs. We willen niemand kwaad doen. En ik blijf gewoon normale prijzen vragen, want dan komen ze terug tot dit voorbij is."

Lange rijen voor de shops

Bij vele coffeeshops stond zondagavond direct een lange rij nadat bekend werd gemaakt dat ze tot en met 6 april op slot moeten vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis. Massaal werd tot op het laatste moment nog even ingekocht. Bij sommige shops ging de verkoop door totdat de politie arriveerde om alle klanten weg te sturen.

