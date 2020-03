Ondanks zware tijd blijven ondernemers positief: 'Niet lullen, maar poetsen'

The Fat Greek op de Oude Markt in Tilburg is ook vervroegd dicht (foto: Joris van Duin).

Taarten bakkend en die scheurend door Breda aan de man brengen, zo hopen ze toch nog wat omzet te draaien. Ze, dat zijn Roy Mossink en Rein Baartmans, die koffiezaak Barista Café in hartje Breda bestieren. De twintigers weigeren bij de pakken neer te zitten, ook al kwam het overheidsbericht dat alle horeca sinds zondagavond zes uur op slot moet hard aan.

“We zijn erg actief via sociale media en maken reclame voor taarten die we bakken en verkopen”, zegt Mossink, om toch nog íets van geld te verdienen. Al weet hij ook: het is een druppel op een gloeiende plaat. De tienduizend euro die het tweetal maandelijks uitgeeft aan huur, personeelskosten, gas, water en licht verdienen ze er bij lange na niet mee terug. “Maar ja, wat moet je dan?”

Niet lullen, maar poetsen

De creativiteit tekent de positieve ondernemersgeest: niet lullen, maar poetsen. Niet denken in onmogelijkheden, maar in kansen. “We zijn positief ingesteld. Nu we verplicht dicht zijn, gaat de bezem door de zaak. Klusjes uitvoeren, schoonmaken. Dan komen we nog beter terug”, is Faye Michielsen van horecazaak The Fat Greek in Tilburg optimistisch.

Ook Erwin Hermes toont zich strijdbaar. Hij is eigenaar van drie wellness-sportscholen, waaronder Valkencourt in Valkenswaard met pak en beet 2.500 leden. Het complex heeft de grootte van een hectare en telt enkele tennisbanen, een zwembad, squashruimtes en een ruimtelijke fitnesszaal. Het enige dat ontbreekt: leden die zich in het zweet werken. “We kunnen nu onderhoud uitvoeren, waarvoor de zaal leeg moet zijn”, zegt Hermes. “We hebben de suggestie bij de gemeente Valkenswaard neergelegd om desnoods kinderen kunnen opvangen en vermaken. Dan vervul je tenminste nog een maatschappelijke functie.”

Realiteit

Ondanks de positieve instelling is het niet zo dat ondernemers de realiteit uit het oog verloren zijn. Immers: daar waar de inkomstenbron in sommige gevallen drie weken kurkdroog blijft, gaat er wel geld uit. En hoe. Rekeningen voor huur, personeel, gas, water, licht, verzekeringen en bevoorrading stromen binnen.

Compleet in de kou staan ze niet. Ondernemers horen gematigd positieve geluiden over leveranciers die flexibel omgaan met betalingsverplichtingen. Zo denkt bierbedrijf Swinkels, waar Bavaria onder valt, na over ‘maatwerkoplossingen’, zoals het verlengen van de betalingstermijn.

Overheidssteun

Of het nu gaat om Valkencourt, The Fat Greek of Café Barista; elk van de eigenaars neemt het woordje arbeidsverkorting in de mond. Personeel werkt dan minder en voor de niet-gewerkte uren krijgen zij een tijdelijke WW-uitkering. Dit is zeventig procent van het loon. De overheid ontving al 30.000 aanvragen door het hele land. Zo ook van Hermes, Michielsen en Mossink. Al beseffen zij dat het een te klein doekje voor de gapende wond is. Daarnaast nemen ze noodgedwongen afscheid van zzp'ers, simpelweg omdat er geen werk meer is.

De Brabanders hopen op een breed steunpakket vanuit de overheid met betalingsregelingen en kredietverstrekking. Anders komt een faillissement voor veel ondernemers heel dichtbij, voorspelt ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University.

Verlenging

Ondanks dat de drie ondernemers het f-woord (faillissement) niet in de mond willen nemen, zijn ze zich van dat schrikbeeld wel bewust. Want die vraag: ‘Waar moet ik nou mijn huur van betalen’, is er een die niet uit luxe vraagtekens oproept. Zeker als blijkt dat de overheid de verplichte sluiting van drie weken besluit te verlengen.

