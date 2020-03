Verdubbeling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen: model berekent hoeveel er nog gaan komen

Veertig coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur in Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Het gaat om een flinke stijging. Voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in onze provincie maakt zich ernstig zorgen, zegt hij tegen Omroep Brabant. Om een betere prognose te maken hoeveel coronapatiënten in ziekenhuizen zullen belanden, is een rekenmodel in de maak.

De opname van veertig coronapatiënten in een dag tijd, betekent bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf dagen geleden, stelt Berden. In totaal liggen nu 130 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Lange ligduur op intensive care

Van hen liggen 35 ernstig zieke mensen met het coronavirus op de intensive cares. Dit is volgens Berden tussen de vijftien en twintig procent van het totaalaantal intensive care-plekken in Brabant.

Er is vooralsnog dus voldoende plek, al spreekt hij zijn zorgen uit over de tijd dat deze patiënten op de intensive care liggen. “Dit ziektebeeld kenmerkt zich door een langdurig verblijf van twee weken op de intensive care. Dat is zeer belangrijke informatie om in het achterhoofd te houden. Want als iemand kort op de intensive care verblijft, kan je daar vervolgens weer iemand anders neerleggen.”

Rekenmodel

Zorgkenners vonden het tot dusverre lastig om in te schatten hoeveel coronapatiënten wanneer in de ziekenhuizen belanden. Om daar meer zicht op te krijgen, is een rekenmodel in de maak. Berden: “Dat model is gebaseerd op zekere gegevens. Je vult enkele variabelen in, waarvan een het aantal overledenen is. Door terug te rekenen, op basis van wat de afgelopen dagen gebeurd is, probeer je een toekomstvoorspelling te maken.

Voorzitter raad van bestuur Bart Berden en arts-microbioloog Jean-Luc Murk tijdens een online informatiebijeenkomst voor medewerkers over de corona-ontwikkelingen. Tekst gaat verder na de video.

Door deze rekenmatrix aan te houden, hopen ziekenhuizen goed te kunnen anticiperen op een eventuele golf aan coronapatiënten. Een voorbeeld: worden meer getroffenen verwacht, kunnen ziekenhuizen hun capaciteit op tijd vergroten. Zo proberen ziekenhuizen te voorkomen dat ze onverwacht te maken krijgen met overbelaste intensive care-afdelingen.

Eind deze week uitsluitsel

Op basis van dit model is inmiddels een voorlopige prognose gemaakt. Maar daar wil Berden nu nog niks over zeggen, simpelweg omdat het model nog niet helemaal af is. Eind van deze week hoopt hij daar meer uitsluitsel over te kunnen geven. Volgens ziekenhuisbestuurder Berden werkt een wetenschappelijk instituut in samenwerking met ziekenhuizen aan de matrix.

Berden sprak eerder deze week over een ‘tweede golf’ aan coronapatiënten die in Brabantse ziekenhuizen belanden. Na de eerste ‘carnavalspiek’, vlakte het aantal ernstig zieke personen af. Sinds twee dagen is weer een enorme stijging zichtbaar.

20 doden in Brabant

Het Regionaal Overleg Acute Zorg meldt dat er inmiddels in Brabant 20 mensen zijn gestorven aan het coronavirus,

Het RIVM gaf maandagmiddag aan dat in Nederland in totaal 24 doden zijn gevallen. Daarin zijn nog niet alle Brabantse dodelijke slachtoffers opgenomen, het daadwerkelijke aantal coronadoden ligt dus hoger.

Het totale aantal door het RIVM geregistreerde coronapatiënten is gestegen naar 1413. Dat zijn er 278 meer dan zondag. Brabant telt 554 positief geteste personen.

