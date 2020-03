Spookrijder maakt brokken op A59, bestuurder had gedronken

Rond twee uur 's nachts kreeg de politie verschillende meldingen van een spookrijder op de A59 tussen knooppunt Hooipolder en Terheijden. De automobilist werd toen niet ontdekt door agenten.

'Onze eerdere spookrijder'

Later in de nacht, rond halfvijf, moesten agenten in actie komen omdat een automobilist een eenzijdig ongeluk had gehad op de A59 bij Terheijden. 'Bestuurder was onder invloed en bleek onze eerdere spookrijder te zijn'. Op een foto van de politie is te zien hoe de auto bij de afslag Terheijden in de berm belandde.

De brokkenmaker kon zijn rijbewijs inleveren en kan nog een sanctie verwachten voor achter het stuur kruipen met alcohol op.