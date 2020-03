Geen bezoek meer in verzorgingstehuizen van De Wever in Tilburg

In een brief die bewoners en contactpersonen hebben gekregen staat: "We realiseren ons dat dit een heel zware en ingrijpende maatregel is en we hadden die ook liever niet genomen, maar het is helaas noodzakelijk om een piek in het aantal besmettingen te voorkomen. Bij bewoners in de palliatieve fase, die niet meer gericht is op genezing, maken we in overleg met de behandeld arts specifieke afspraken met familie en naasten."

Geen activiteiten

Alle dagbehandeling en dagbesteding is voorlopig geschrapt. Ook kunnen bewoners niet naar de kapper, pedicure of andere dienstverleners die normaal gesproken werken in de gebouwen van De Wever.

Eerder trof onder meer ouderenzorginstelling BrabantZorg, met 35 vestigingen en 6000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch, dezelfde maatregel.