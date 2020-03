Thuiswerkradio: jullie bepalen iedere morgen welke muziek wij draaien

Jullie bepalen iedere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur welke muziek wij draaien op de radio. Het laatste uur van de radioshow Wakker! is dus volledig voor de luisteraar. Gezien het succes van 'thuiswerkradio', gaan we er voorlopig gewoon mee door. Dus kom maar door met die verzoekjes en bel met 0900-1230909.

Maarten Kortlever presenteert deze week de vroege ochtendshow Wakker! op Omroep Brabant radio. Maandag was het uur tussen 09.00 en 10.00 uur volledig voor de luisteraar. Daar kwamen zulke leuke reacties op, dat we dat voorlopig maar even blijven doen. Het concept is simpel. Het hele uur is voor de luisteraars. Zij bepalen welke muziek er gedraaid wordt.

'Brabant helpt elkaar'

In de programma's die na Wakker! komen, is natuurlijk ook nog de gelegenheid om te bellen met al je verhalen en om een plaatje aan te vragen. Heb je bijvoorbeeld een mooi initiatief om je mede-Brabanders te helpen? Meld het dan in de speciale Facebookgroep van Omroep Brabant, maar bel ook even met de radio.

"Dan belonen wij dat met een leuk liedje", vertelt Maarten. "Op die manier proberen we in deze rare dagen de ideale metgezel van de Brabanders te zijn. Je krijgt de lekkerste muziek en we houden je ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws."

Wil jij mede-Brabanders helpen? Vul hier je gegevens in of ga naar deze Facebookgroep.