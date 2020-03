Vecht- en steekpartij in Breda: weer twee verdachten aangehouden

Bij de vecht- en steekpartij in Breda raakte een man flink gewond (foto: de politie).

BREDA -

Nog eens twee verdachten zijn dinsdag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een vecht- en steekpartij op de Haagdijk in Breda. Het gaat om twee mannen van 16 en 19 uit Breda. Een 18-jarige Bredanaar is verhoord als verdachte, maar hij zit niet vast. Vijf mensen zijn nu als verdachte aangemerkt in het politieonderzoek naar de vechtpartij.