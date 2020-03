Juf Miep wordt stalknecht: 'Hier word ik nou echt gelukkig van'

Miep Verhoeven (23) uit Gemert werkte in de kinderopvang en was bezig aan de pabo toen ze een vriend kreeg die boer was. In de stal sloeg de vonk over. Niet tussen haar en haar vriend, want die vonk doofde juist. Maar de passie voor de koeien groeide. En dus besloot ze het roer om te gooien. Juf Miep werd boer.

Via een vriendin kwam ze als stalknecht terecht bij boer Willem die twee bedrijven heeft en wel iemand kon gebruiken om de koeien te melken. Het betekent dat iedere ochtend, zeven dagen per week, Mieps wekker om kwart over vijf afgaat. Dan werkt ze van zes tot negen uur bij Willems bedrijf in Overloon. En 's middags nog eens van vier tot negen uur.

Ik vind het heerlijk die rust 's ochtends en werken met die dieren is fantastisch.

Miep fluit even naar de koeien om ze naar het melkhok te krijgen: "Kom maar!" De dames lijken het wel te vertrouwen en laten gewillig de melkmachine op hun uiers zetten. "Ik vind het heerlijk die rust 's ochtends en werken met die dieren is fantastisch."

En dan is ze er ook nog flink op achteruitgegaan wat inkomsten betreft. Het ongeschoolde werk dat ze nu doet, verdient een stuk minder. "Ja, er waren best wat mensen die zich afvroegen of ik het wel zeker wist", vertelt Miep. "In het onderwijs is natuurlijk ook veel meer werk nu. Maar ik heb er goed over nagedacht en hier word ik echt gelukkig van."

Het werk als stalknecht bij boer Willem houdt ook een keer op. Er komen nieuwe stallen en Miep weet niet of ze dan nog nodig is. "Ik weet nog niet wat de toekomst brengt. Misschien dat ik dit deeltijd ga doen. Of misschien wel een combinatie van juf en boer. Wie weet."