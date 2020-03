Circus breekt tent af en is blij met het medeleven: 'Er werd zelfs voer voor de dieren gebracht'

Familiecircus Barani wordt al zeven generaties gerund door de familie Zinnecker, waarbij Johan de rol van spreekstalmeester, jongleur, clown en circus-directeur combineert. Zijn circus heeft in het verleden wel vaker zware tijden meegemaakt, maar deze situatie is helemaal onduidelijk en onzeker.

"Het is een moeilijke tijd voor iedereen en dus ook voor ons. We zijn hier met vijf gezinnen en hebben natuurlijk ook de zorg voor onze dieren. Voorlopig houden we het nog wel een tijdje vol, maar dit moet niet al te lang gaan duren."

Tijdelijke verblijfsplek

Circusartiesten zijn mensen met een reizend beroep. Hun huis is de caravan of camper die steeds weer op een andere plek staat. Daar waar het circus is. Maar voorlopig zal de circustent niet opgebouwd hoeven te worden en dus moest er een tijdelijke verblijfsplek gezocht worden.

"Een vriend van ons heeft een manege in Afferden in Limburg en daar gaan we nu naartoe. Daar mogen we staan en daar staan we afgesloten en afgeschermd op een plek waar ook onze dieren uit de voeten kunnen."

Graag terug naar Drunen

Johan hoopt nog dit jaar zijn afgelaste voorstellingen in Drunen te kunnen spelen. Ook omdat hij emotioneel werd geraakt door de medewerking van de gemeente en de buurtbewoners van het Oranjeplein, waar hij met zijn circus een paar dagen heeft gestaan.

"De gemeente heeft ons goed geholpen en buurtbewoners kwamen zelfs langs met voer voor de dieren en om te vertellen hoe vervelend ze het voor ons vinden dat we hier voor niks naartoe zijn gekomen. Laten we hopen dat dit rotvirus snel verdreven is en dat we weer kunnen gaan doen wat we het liefste doen. In ons geval mensen laten genieten van onze circusvoorstelling."