A27 bij Werkendam urenlang dicht geweest na ongeluk met vrachtwagens

De snelweg A27 is dinsdagmiddag bij Werkendam urenlang afgesloten geweest in de richting van Gorinchem. Oorzaak was een botsing met twee vrachtwagens. Een van de chauffeurs raakte bij de botsing bekneld in zijn cabine.

Nadat de bestuurder was bevrijd, konden de vrachtwagens worden geborgen en kon de reparatie van de weg beginnen. Uit een van de vrachtwagens was azijn en diesel gelekt. Ook was er glas op het asfalt terecht gekomen. Voor het herstel van het asfalt werd een zogeheten zoabcleaner opgeroepen.

Omrijden kon via Oosterhout en Dordrecht via de A59, de A16 of de A15. Tussen Geertruidenberg en Werkendam stond tegen vier uur nog een file van acht kilometer.