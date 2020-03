Broers moeten tien jaar de cel in voor schietpartij op klaarlichte dag in Rosmalen

Twee broers (25 en 28) uit Den Bosch moeten tien jaar de cel in. Ze hebben vorig jaar juli op klaarlichte dag in Rosmalen op een 21-jarige man uit die plaats geschoten. De drie hadden ruzie. Ook het doelwit werd veroordeeld voor zijn aandeel: hij moet ruim een half jaar zitten.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde het 21-jarige slachtoffer uit Rosmalen, omdat hij een verboden wapen en munitie had. Ook zou hij tijdens de schietpartij als waarschuwing in de lucht hebben geschoten. Hij kreeg ook ruim twee maanden voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw de fout in gaat.

Er raakte niemand gewond bij de schietpartij.