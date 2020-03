Moeder wordt 'schooljuf' met het lespakket om de coronacrisis door te komen

Het was een drukte van belang dinsdagmorgen: een komen en gaan van ouders bij basisschool Eben Haëzer in Woudrichem. Tussen negen en elf uur werden massaal lespakketten afgehaald die de school heeft samengesteld voor alle leerlingen. Door het coronavirus is de school uiteraard gesloten, maar de lessen gaan op afstand en online door. Geen 'coronavakantie', maar gewoon doorleren.

In de lokalen van de school liggen stapeltjes lespakketten op de tafeltjes, waar normaal de leerlingen zitten. Pakketjes die heel gestructureerd worden afgehaald door ouders en kinderen.

De kinderen gaan de komende weken lessen volgen aan de keukentafel, maar de school en docenten kijken mee op afstand. “Het team van de school heeft sinds afgelopen weekend keihard gewerkt om alles klaar te krijgen om op afstand les te geven", vertelt teamleider Rick Hobo van de school. "Dat waren hectische en drukke uren, maar het is gelukt.”

“De boeken en werkschriften nemen ze mee naar huis. Van ons krijgen ze via de mail een weektaak en daar gaan ze mee aan de slag. We verwachten van ouders en leerlingen dat ze iedere dag een half uurtje met rekenen bezig zijn, een half uurtje met taal en een kwartier met Engels."

Moeder en 'schooljuf'

“Ik heb net het pakket”, vertelt moeder Esther Slotboom die moeder is van drie schoolgaande kinderen. “Er zit van alles in, het is een weektaak. Bij alles uitgelegd wat er per dag moet gebeuren.”

Moeder Esther weet niet of ze een strenge schooljuf kan zijn. "Als moeder kan ik wel eens streng zijn, maar een strenge juf dat weet ik niet. Ik denk dat we er het beste van moeten maken en dat gaan we ook doen."

* In de video is de achternaam van moeder Esther Slotboom abusievelijk gewijzigd in Slagboom. Onze excuses daarvoor.