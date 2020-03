A59 afgesloten na dodelijk ongeval bij Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER -

Op de snelweg A59 is een automobilist overleden bij een ongeluk. De auto waarin het slachtoffer zat, botste achterop een oplegger. De snelweg is na het ongeluk afgesloten tussen Oosterhout en Raamsdonksveer in de richting van Oss. Dit zal naar verwachting tot acht uur dinsdagavond duren.