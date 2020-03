A59 uren afgesloten na dodelijk ongeval bij Raamsdonksveer

Op de snelweg A59 is een automobilist overleden bij een ongeluk. De auto waarin het slachtoffer zat, botste achterop een oplegger. De snelweg is na het ongeluk afgesloten tussen Oosterhout en Raamsdonksveer in de richting van Oss.

De personenauto zou zijn ingereden op een vrachtwagen, die in een file stond.

Omleiding voor verkeer

Rijkswaterstaat verwacht dat de afhandeling van de aanrijding op de Maasroute ‘voorlopig nog wel even’ gaat duren, zo maakte ze tegen vieren bekend. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Zonzeel in de richting van Den Bosch omgeleid via de A16, de A58 en de A27. Rond vijf uur stond er bij Raamsdonksveer nog een file van een kilometer. Het ging om het verkeer dat achter de plek van het ongeluk vaststond. Hoe lang de weg dicht blijft, is afhankelijk van het besluit of de politie ter plaatse nog onderzoek moet doen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de weg pas om zeven uur dinsdagavond wordt vrijgegeven.