A59 was uren dicht na dodelijk ongeval bij Raamsdonksveer, slachtoffer is man uit Den Bosch (58)

Van de auto die achterop een oplegger was gereden, is weinig over (foto: SQ Vision/Marcel van Dorst).

RAAMSDONKSVEER -

Op de snelweg A59 is dinsdagmiddag een man van 58 jaar oud uit Den Bosch verongelukt. De auto waarin het slachtoffer zat, botste rond half vier achterop een oplegger. De snelweg was vanaf dat moment afgesloten tussen Oosterhout en Raamsdonksveer in de richting van Oss. De stremming heeft tot kwart over zeven dinsdagavond geduurd.