Ook zo stijf van het thuiswerken? Fitnesscoach Jordy laat je vijf minuten lekker zweten

Het principe is simpel. Klik op de video hieronder. Zet het geluid op je tablet of smartphone lekker hard en doe mee met fitnesscoach Jordy Stes. Hij laat je vijf minuten lekker zweten zodat je er weer flink tegenaan kunt.

“Het is een hoge intensiteit training met acht verschillende oefeningen. Zo kunnen mensen toch aan beweging blijven doen nu de sportscholen dicht moeten blijven”, legt Jordy uit.

Live trainingen

De coach werkt in het dagelijks leven bij Sport- en Slankstudio in Roosendaal. Hij en zijn collega’s geven sinds maandag twee keer per dag een live workout instructie via Facebook.

Fitnesscoach Jordy Stes doet zijn instructies nu online (Foto: Erik Peeters)

“De persoonlijke aandacht kunnen we nu niet bieden maar op deze manier komen mensen wel aan hun dagelijkse beweging en verbranding. We moeten samen deze moeilijke tijd door zien te komen. Natuurlijk staat de gezondheid voorop maar ik hoop dat we weer snel open mogen om de mensen te trainen en entertainen.”