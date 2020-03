Isolde maakt even geen bruidsmode maar mondkapjes

Isolde plaatste op Facebook een berichtje over haar plan, waarna het als een lopend vuurtje verder ging. "Mijn bericht is al meer dan 400 keer gedeeld en ik krijg enorm veel reacties. Het liefste zou ik hier willen samenwerken met anderen om zo nog meer mondkapjes te maken."

Surplus

De coupeuse is niet zomaar gaan knippen, naaien en strijken. Eerst heeft ze informatie ingewonnen bij apotheken en zorginstelling over waar de maskers aan moeten voldoen. "Zo ga ik hier straks een stapeltje aanbieden bij Surplus, hier in Zevenbergen, om te kijken of ze zo goed zijn."

Isolde ontvangt niet alleen reacties, ze krijgt ook textiel aangeboden om nog meer kapjes te maken. "Van mijn vaste leverancier uit Tilburg kreeg ik voor zo'n 200 euro aan stof geschonken. Wat een mooi gebaar!"

Een stapel geschonken textiel voor extra mondkapjes. (foto: Isolde Debrabandere)

"Bruidsjurken zijn wel even wat anders. Dit is eigenlijk vrij simpel om te maken. In het midden komt een opening van 7 centimeter waarin een filter wordt geplaatst. Ik maak in de stof extra plooien en aan de zijkant komen elastiekjes", legt Isolde uit. Doordat het filter in een soort zakje zit, kan het eruit worden gehaald zodat het mondkapje op 95 graden in de wasmachine kan en alle bacteriën worden gedood.