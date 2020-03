Huiscomponist van de Efteling helpt muzikanten in nood, livestream trekt duizenden kijkers

Componist van de Efteling Rene Merkelbach probeert in zijn studio muzikanten in nood te helpen. (foto: Tom van den Oetelaar)

Veel muzikanten worden zwaar getroffen door het coronavirus: ze kunnen niet meer optreden. Geen publiek, dus geen inkomen. Huiscomponist van de Efteling René Merkelbach heeft geluk. Hij kan in zijn studio gewoon doorwerken. Maar hij trekt zich het lot aan van collega's in nood en reikt ze de helpende hand.

In de studio van René Merkelbach in Kaatsheuvel, op een steenworp afstand van zijn werkgever de Efteling, valt het dinsdagavond niet mee de geadviseerde anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Folkgroep Acting the Maggot uit Boxtel, zes man sterk, greep Merkelbachs aanbod met beide handen aan en geeft vanuit zijn studio een optreden voor alle fans. Via een livestream. "We hadden toch niks beters te doen", grapt Tom van Aarle, accordeonist van de groep. "Alle concerten zijn afgezegd. We hadden anders toch maar thuis gezeten."

De muzikanten houden tijdens de livestream rekening met het coronavirus. Ze stellen zich in Rene’s ruime studio op met een flinke ruimte tussen elk bandlid.

Rare tijd

De band is blij met Merkelbachs aanbod, zegt Van Aarle: "Dit is zo'n rare tijd. Maar het brengt ook creativiteit in mensen naar boven."

De livestream van Acting the maggot trok uiteindelijk 6000 bezoekers. Toch mooi twee keer een volle 013.

Merkelbach: "De band laat zo aan hun fans zien hoe ze nu klinken. En zodra het weer mag, krijg je dit op het podium. Ik probeer maar wat te helpen. We kunnen wel stil blijven zitten, een beetje proberen te helpen is beter."

