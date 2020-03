Huurbaas halveert huur voor kroegeigenaren Inge en Leo: 'Een steuntje in de rug'

Mad Molly's in Breda is een Ierse pub in de binnenstad. Vijf jaar zit het koppel Leo en Inge Martin nu als uitbater in de kroeg in de Schoolstraat. Het is een klein café met vooral veel vaste klanten. Die mogen -zoals bekend - sinds zondagavond niet meer komen. Vanwege de coronacrisis moest de deur op slot.

De opgelegde sluiting is voor Leo en Inge natuurlijk slecht nieuws, inkomsten vallen weg terwijl kosten doorlopen. "Voor heel veel café's wachten de komende maanden grote problemen", zegt kroegbaas Leo Martin.

Leo en Inge vertellen wat de sluiting van hun café voor financiële gevolgen heeft:

Steuntje in de rug

De overheid heeft afgelopen week toegezegd ondernemers financieel te gaan steunen. Maar voor Leo en Inge was er nog meer goed nieuws, het horecakoppel heeft namelijk een huurbaas die meedenkt. Vastgoedhandelaar Marcel van Hooijdonk uit Breda biedt ze de helpende hand, want voor de komende twee maanden halveert hij de huur.

"Zij huren al vijf jaar en het contact is erg prettig", zegt Van Hooijdonk over zijn gebaar aan Mad Molly's. "Ik begrijp dat dit voor hen een moeilijke situatie is. Die kan ik niet helemaal oplossen, maar ik kan ze wel een steuntje in de rug geven."

'Super sympathiek'

Leo en Inge zijn er maar al te blij mee. "Hij vroeg in eerste instantie of we het allemaal wel gingen redden", vertelt Inge Martin. "En toen kwam hij met dat aanbod. Ja, dat is super sympathiek."

"Fantastisch, ik had het niet verwacht", vult haar man Leo aan. "Het is belangrijk, want er komt geen geld binnen."

Samen problemen oplossen

Het is moeilijk te zeggen of de uitbaters van Mad Molly's ongeschonden door de coronacrisis heen gaan komen. Zoals bij veel horecaondernemers zal de factor tijd een belangrijke rol spelen, maar de tijdelijke huurverlaging helpt. Het lijkt ze dan ook een goed plan als meer pandeigenaren hun huurders even tegemoet komen. "Uiteindelijk heb je met z'n allen pijn en moet je het met z'n allen oplossen", besluit Inge Martin.