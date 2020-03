Weinig kramen, nauwelijks klanten bij Bossche weekmarkt

John Hendrix verkoopt alles wat met fietsmaterialen te maken heeft. Maar z'n banden, pompen en fietsbellen raakt hij deze ochtend niet kwijt. "Ik heb nog niks verkocht, maar thuisblijven was voor mij geen optie. Zolang het nog allemaal mag, ga ik nog op pad. Ik ben kleine zelfstandige en ik hoop het hoofd boven water te kunnen houden want mijn hand ophouden, doe ik liever niet. Het is voor iedereen een onzekere tijd, dus ook voor ons."

Naast de kraam met fiets-onderdelen heeft Harrie Pels een kledingkraam. Onder de naam 'Miep' staat de marktkoopman er al vele jaren op de Bossche markt, maar zo rustig als nu heeft hij het nooit meegemaakt.

'Nog niks verkocht'

"Ook ik heb tot nu toe nog niks verkocht. Mensen lijken op dit moment totaal niet bezig te zijn met het kopen van kleding. Thuisblijven kan altijd nog als het niet meer mag om hier te staan. Tot die tijd ben ik er voor de klanten die wellicht toch nog gaan komen", zegt hij.

Pels berust er in dat hij de komende weken nauwelijks iets zal verkopen. Maar hij ziet wel licht in de duisternis. "Mensen blijven altijd kleding kopen. Als straks deze ellende achter de rug is en mensen vakantiegeld krijgen, kan het tij ook voor onze branche weer helemaal keren."

Bloemen en kaas

De kaaskraam van 'Jopie Kaas' heeft wel aardig wat klandizie. Klanten lijken ook wat extra's in te slaan, want het is maar de vraag hoe lang de verse kaas nog bij de kraam gekocht kan worden. Ook worden er aardig wat bloemen gekocht. Zoals door een dame die speciaal met de fiets even naar de markt is gekomen.

"Mijn buurvrouw moet thuis blijven, dus straks ga ik als verrassing even een bloemetje brengen. Dat hoort er gewoon bij. Want bloemen fleuren de boel altijd wat op. Ook in deze barre tijden."