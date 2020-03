Een dorp met verschillende corona-regels: 'Grens zorgt voor gevaarlijke situatie'

In België zijn de winkels gesloten vanwege de coronacrisis, het is niet de bedoeling dat ze nu massaal naar Baarle-Nassau komen.

Een unieke situatie in het grensdorp Baarle-Nassau. Aan de ene kant van de straat zijn de winkels dicht en aan de andere kant is alles nog open. Dat heeft alles te maken met de verschillende coronamaatregelen in België en Nederland.

Vanaf woensdagmiddag twaalf uur zijn alle winkels bij onze zuiderburen gesloten tot en met zondag 12 april. Er is een uitzondering voor de supermarkt en apotheek. En in België geldt vanaf nu een samenscholingsverbod. Je mag alleen met een gezinslid of met een vriend een stukje gaan wandelen of fietsen.

In Nederland zijn op dit moment alleen de horeca, scholen en sportclubs gesloten. Winkels mogen gewoon open zijn. En dat zorgt in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog voor ongelijkheden. Dertig stukjes België en Nederland lopen daar door elkaar. En dus moet Linda van Sas haar kledingzaak sluiten, terwijl een paar meter verderop Jolanda Mandemakers de deur open kan houden.

'Gelijke regels'

Beide dames steunen de oproep van de Belgische burgemeester Frans De Bont om de regels gelijk te trekken voor het grensdorpje. ''De grens is normaal heel grappig, maar nu niet meer. Nu gaat het over de gezondheid van mensen'', zegt een bezorgde burgemeester. ''Ik hoop dat er één wetgeving komt voor dit dorp.''

In het Nederlandse deel mag iedereen gewoon nog op straat zijn. In België zijn alleen essentiële verplaatsingen toegestaan. Toch zie je op de eerste dag van de nieuwe maatregelen veel Belgen de grens passeren. Burgemeester De Bont spreek die mensen aan: ''Ga nou als Belg niet massaal naar Nederland winkelen en dan weer terug, want dan is het hele systeem kapot. Blijf thuis en denk aan je familie, zoals je opa en oma.''

Ondertussen is het bij de supermarkt Jumbo nog een komen en gaan van Belgen. Maar ook van ver buiten Baarle-Nassau komen ze naar de Jumbo. In Nederland zijn er namelijk geen beperkingen om naar de supermarkt te gaan. Bij de zuiderburen mag er maar één persoon per tien vierkante meter naar binnen en voor maximaal een halfuur.