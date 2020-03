Jeske mag niet naar school en maakt nu het Kindercoronanieuws

De school is gesloten, de straten zijn tamelijk leeg en je vriendjes zitten allemaal thuis te wachten tot de uitbraak van coronavirus overwaait. Wat doe je dan de godganse dag. Filmpjes kijken, tekenen, boeken lezen, gamen, even buitenspelen of... je maakt je eigen Kindercoronanieuws, zoals Jeske uit Eindhoven.

Abonnees

De eerste aflevering staat sinds maandag op YouTube. Met 76 abonnees en bijna vierduizend bezoekers geen onaardig resultaat, toch? "Ja, dat had ik niet verwacht. Superveel", lacht Jeske als we haar en vader Steye dinsdagmiddag bellen.

Jeske: "Papa had het bedacht tijdens het hardlopen met mijn zus. Toen hij thuiskwam en het vertelde, vond ik het een erg leuk idee."

Soort vakantie

De nieuwslezeres in de dop zit normaal op vrije school De Regenboog maar die blijft voorlopig dicht. Echt heel verdrietig wordt Jeske daar nog niet van. Ze vindt het eerder 'matig'.

"Het is eigenlijk een soort vakantie. Alleen kun je niet met andere kinderen afspreken. Dat is jammer. Ik heb nu van school huiswerk gekregen. Dat is leuk om te doen. Een gymspel, wat breien. En thuis hebben we twee kippen. Daar speel ik graag mee."

Zus Doris maakt het haar van 'de nieuwslezeres' even op orde voor de opname (foto: Steye van Dam)

Nieuwsbulletin

Zo dadelijk gaat Jeske een tweede nieuwsbulletin opnemen met haar papa. Samen bedenken ze de onderwerpen. Vader schrijft de teksten op een A4 en houdt die omhoog bij de camera. "We hebben veel vragen gekregen van kinderen. Misschien dat we daar iets mee gaan doen. Hoe vaak we een uitzending gaan maken, weet ik niet", zegt Jeske.

De telefoon van de familie Van Dam staat op de speaker. Vader Steye: "Jeske doet het heel goed voor de camera. Maar het moet vooral leuk blijven. Ze heeft ook andere hobby's en haar huiswerk natuurlijk."

Een echte presentatrice worden als kinderdroom? "Nou, misschien. Het lijkt me wel leuk maar ik wil later ook iets met dierenopvang gaan doen. Nu de school dicht is, kan ik in ieder geval wel goed oefenen."