Oud-topman VDL Wim van der Leegte (76) plotseling overleden

In zijn woonplaats Duizel is voormalig VDL-topman Wim van der Leegte in de nacht van zaterdag op zondag overleden. Zijn overlijden is onverwacht. De ondernemer en oprichter van de VDL-groep was 76 jaar.

Een geboren ondernemer met een grote dosis boerenslimheid en sociaal talent. Die typering komt in ieder interview en beschrijving van Wim van der Leegte terug. Zijn bedrijfsovernames kenmerkten zich door eenvoudige maar ongekend creatieve oplossingen die hij op een paar A4'tjes uitwerkte.

Personeel liet hij meepraten in wekelijks bedrijfsoverleg en legendarisch zijn de gesprekjes in het Brabants dialect die hij voerde op de ‘werkvloer’. De omgang met zijn personeel vond hij belangrijk en dat verwoordde hij zelf op deze manier: ”Hoe je omgaat met medewerkers bepaalt hoe jij door het leven komt.”

Vanwege de zwakke gezondheid van zijn vader kreeg Wim al op 19-jarige leeftijd de leiding over het metaal- en constructiebedrijf dat zijn vader had opgezet. Hij begon er als stagiair HTS-werktuigbouwkunde, een opleiding die hij pas 38 jaar later, in 2004, zou afronden.

Failliete DAF busbedrijf

Het metaalbedrijf P. van der Leegte had destijds 30 werknemers en was allesbehalve winstgevend. Wim zet in op groei, onder andere door overname van andere bedrijven. Het failliete busbedrijf van DAF maakt onder de vlag van VDL een doorstart en gaf Wim een entree in de bussenwereld. Hij zou er later nog twee busbedrijven aan toevoegen.

De meest in het oog springende overname is die van de autofabriek NedCar in Born in 2012. Wim zet zijn netwerk in om voor de werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering te regelen en werkt de arbeidsvoorwaarden met de FNV uit tijdens een onderhoud op zijn stoeterij in Hoogeloon.

Toen Wim de directie over de VDL Groep in 2016 overdroeg aan zijn zoon Willem had het bedrijf 14.000 werknemers en met een omzet van ruim drie miljard euro. Inmiddels werken meer dan 16.000 mensen voor VDL. De winst bedroeg na zijn vertrek ruim 150 miljoen euro. Verspreid over 19 landen had de VDL Groep toen bijna honderd werkmaatschappijen.

Commandeur

Vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse maakindustrie werd Wim van der Leegte in 2014 benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.