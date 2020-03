Vrachtwagens denderen nog gewoon door bij Hazeldonk, ondanks lockdown België

Een chauffeur uit Maassluis loopt even om zijn vrachtwagen om de spanbanden van zijn lading hout te controleren. Volgens hem is het effect van de coronacrisis ook op de snelweg goed te merken: "Geen files, dus dat rijdt wel lekker door. Dat is het enige voordeel."

Alles dicht

Maar hongerige truckers hebben wel een probleem. "Ik stond gisteren bij een truckstop in het noorden van het land en daar mocht ik niet meer binnen. Ik mocht wel een afhaalmaaltijd meenemen, die ik verplicht in mijn cabine moest opeten. Alles is dicht. Maar ik begrijp dat ze er wel mee bezig zijn om dat op te lossen. Tsja. En de McDrive is geen optie, want daar zijn we te groot en te lang voor."

Ook een Belgische chauffeur beklaagt zich erover dat hij nergens kan eten. "Gelukkig ben ik bijna in België. Daar kun je Jupiler krijgen."

Lockdown

Sinds het middaguur geldt er in België een lockdown, oftewel mogen de inwoners alleen met een geldige reden hun huis uit. Maar dat heeft geen invloed op het transport. "Het schijnt voor het vervoer niks uit te maken. Ik moet naar Sas van Gent in Zeeuws Vlaanderen, dus een stukje langs Antwerpen door België. Tot nu toe heb ik geen problemen bij de grens. Zolang de fabrieken draaien, hebben ze ook de spulletjes nodig en blijft alles gewoon rijden, denk ik", aldus de trucker uit Maassluis.

Ook zijn Vlaamse collega kan gewoon door denderen. "Ja, wij vervoeren groenten. De mensen moeten toch eten. Dus het zal niet anders kunnen, denk ik."