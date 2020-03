Nieuwe coronamaatregel: Gymzaal in Tilburg ingericht voor extra opvang van daklozen

De gemeente Tilburg plaatst extra veldbedden voor dak- en thuislozen in de gemeentelijke gymzaal aan de Cederstraat. Dat is nodig vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Door die maatregelen moeten de bedden op andere opvanglocaties namelijk verder uit elkaar worden gezet en dus kunnen er minder mensen op één plek worden opgevangen. In Tilburg komt de opvanglocatie bij Traverse aan de Gasthuisring daardoor ruimte tekort.

Dus heeft de gemeente de gymzaal aan de Cederstraat tijdelijk als extra opvanglocatie ingericht. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van de tijdelijke nieuwe functie van de gymzaal.

Er kunnen maximaal dertig dak- en thuislozen terecht in de gymzaal. Die is vanaf woensdagavond tot en met in ieder geval 6 april geopend, tussen negen uur ’s avonds en negen uur ’s ochtends. Tijdens openingstijden is er extra toezicht op de locatie en in wijk.