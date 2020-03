Kweker Perry geeft noodgedwongen 40.000 bloemen gratis weg

De loods van Perry staat tot zijn spijt momenteel helemaal vol, voornamelijk met viooltjes. Hij heeft maar een heel klein deel van de oogst kunnen verkopen. De rest kan hij niet aan de straatstenen slijten. ''De hele sector ligt op z'n gat. Tuincentra nemen nog amper af, de veiling ligt bijna stil, en vrijwel niemand komt nog naar ons toe om bloemen te kopen.''

De ondernemer doet daarom een oproep aan iedereen die een gratis ruiker wil ophalen, om de komende dagen langs te komen. Maar liefst dertig planten per persoon kan kosteloos worden afgehaald. Perry hoopt veel mensen hiermee blij te kunnen maken, maar het is voor de kwekerij ook een goedkopere optie dan weggooien. ''Het zou nog eens duizenden euro's extra kosten om alle planten van de plastic bakjes te moeten scheiden om weg te kunnen gooien.''

Bezoekers aan de kwekerij kunnen de komende dagen gratis ruikers ophalen (foto: Perry Pijnen).

De sierteeltsector is ongekend hard geraakt door de coronacrisis. ''De oogst is een ramp geweest, maar toch zitten de volgende planten al in de grond. Het is maar de vraag of de problemen voorbij zijn als die bloemen rijp zijn voor de oogst. Nu zitten de geraniums in de grond en die moeten er in mei uit. Wie weet hoe de wereld er dan uitziet?''

We nemen het risico om over twee maanden weer tienduizenden bloemen te moeten weggeven

Het blijven dus onzekere tijden voor kweker Perry en zijn vier werknemers. ''Er komt misschien een noodfonds voor getroffen sierteeltkwekers. Maar het is nog maar de vraag wat de kleine kweker daarvan krijgt te zien. Ondertussen moeten we door. We hebben iets afgeschaald maar nemen alsnog het risico om over twee maanden weer tienduizenden bloemen te moeten weggeven. Het zij zo.''

Van donderdag tot en met zondag kunnen tussen negen en vijf uur gratis bloemen worden opgehaald bij de kwekerij aan de Antwerpseweg 91. ''We zorgen er wel voor dat er niet te veel bezoekers tegelijkertijd naar binnen gaan en dat er voldoende afstand van elkaar wordt gehouden."

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.