Emotionele video van ziekenhuisdirecteur over coronacrisis: ‘Wij zien meer dan we willen'

"We zijn als Bernhoven in een heel ernstige situatie terechtgekomen." Dat zegt algemeen directeur Geert van den Enden van het Udense ziekenhuis donderdag in een videoboodschap aan zijn medewerkers. "Uden bevindt zich in het epicentrum van het coronavirus. Dit raakt ons in het hart en het vergt veel van ons en van onze familie."

"Doordat wij in dit epicentrum werken, zien wij ook meer dan wat andere mensen in het land en om ons heen zien", vertelt Van den Enden. "Dat raakt ons, het zijn beelden die we maar moeilijk kwijtraken. Het maakt een enorme indruk op ons."

'We zien meer dan we willen zien'

Het kost het personeel van het ziekenhuis volgens de directeur 'heel veel kracht deze klus te klaren'. "En heel veel flexibiliteit en inzet. We merken dat het lastig is om dit thuis uit te leggen. Mensen begrijpen niet goed waar we mee bezig zijn. Ze snappen niet goed wat wij op ons werk tegenkomen. Dat wat wij zien in zo'n schril contrast staat met wat er buiten beleefd wordt."

"Wij zien meer dan wat we willen zien", vertelt Van den Enden. "In Bernhoven worden bijna alleen maar coronapatiënten verpleegd op dit moment. De aantallen patiënten gaan de komende periode alleen maar toenemen. En snél toenemen. Dit betekent dat waar het soms nog relatief rustig lijkt op een afdeling, dit de komende periode snel voorbij zal zijn."

Triage-tent

Daarom neemt het bestuur van het Bernhoven ziekenhuis nieuwe maatregelen. Zo wordt er vrijdag een zogenoemde triage-tent bij de spoedeisende hulp geplaatst waar een eerste check bij patiënten kan worden gedaan.

"Tegelijkertijd hoeven we dit niet alleen te doen", weet de directeur. "De regionale en nationale overheid zijn druk bezig maatregelen te nemen om ons te helpen bij de vloedgolf van patiënten die op ons afkomt. Ook helpen andere ziekenhuizen met het overnemen van patiënten. We staan er dus niet alleen voor."

Volhouden

Hij benadrukt dat het personeel zich voor driehonderd procent inzet. "Ik zie iedereen rennen en vliegen." Maar hij vraagt iedereen die in het Udense ziekenhuis werkt wel een beetje op elkaar te letten. "Dit is geen sprintje dat we aan het trekken zijn. Dit is iets dat we voor een langere periode moeten volhouden."

Bekijk hieronder de hele videoboodschap van Geert van den Enden:

