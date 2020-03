Woedende reacties op sluiten kapsalon vanwege corona: Joep knipt daarom toch door

KAATSHEUVEL -

Horecazaken, scholen en sportclubs werden zondagavond gesloten. Over kapsalons werd geen woord gezegd. En daarom is er veel verwarring over wat de kappers moeten doen. Anderhalve meter afstand houden is geen optie als er geknipt moet worden. Joep Dekkers besloot daarom zijn twee kapsalons in Kaatsheuvel en Waalwijk te sluiten. Maar nu is hij toch weer open.