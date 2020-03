Treinverkeer Roosendaal ligt plat na aanrijding met auto op spoor

Het treinverkeer rondom Roosendaal ligt donderdagmiddag plat na een aanrijding op de spoorwegovergang. Daarbij is een auto door een trein geraakt.

In de auto zat één persoon, deze is door omstanders uit zijn voertuig gehaald. Hulpverleners zijn ter plaatse, het is nog onduidelijk hoe het met de persoon gaat. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren.

Door de aanrijding rijden tijdelijk geen treinen tussen Oudenbosch en Roosendaal. Volgens de NS duurt dit tot kwart over vijf.