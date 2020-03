Jeugdgevangenis voor jonge Tilburger (15) na steekpartij, vrijspraak voor kinderporno

Volgens de rechters had de 15-jarige niet de bedoeling om het slachtoffer te doden, maar heeft hij wel het risico genomen dat dit zou kunnen gebeuren. Op 20 augustus 2019 zwaaide de jonge in Oisterwijk enkele keren wild om zich heen met een mes. Dit gebeurde tijdens een ruzie waarin over en weer geduwd werd. De dader en het slachtoffer hadden al langere tijd een conflict met elkaar.

Twee weken geleden bood de Tilburger zijn excuses aan het slachtoffer in de rechtbank. Ook spraken beide jongens naar elkaar uit dat er geen wraakacties zullen komen. Naast de 138 dagen in de jeugdgevangenis krijgt de jongen ook een voorwaardelijke celstraf van 162 dagen. Daarnaast moet hij een werkstraf doen van 120 uur en een schadevergoeding van meer dan € 3.000,- betalen aan het slachtoffer.

Kinderporno

De officier van justitie eiste twee weken geleden ook dat de jongen veroordeeld moet worden voor het bezit van kinderporno. Op de telefoon van de 15-jarige stonden namelijk 2 foto’s en 6 video’s met kinderporno. De rechtbank heeft de jongen hiervan vrijgesproken. De rechtbank gelooft zijn verklaring dat hij lid was geworden van een WhatsAppgroep, waardoor hij in korte tijd veel foto’s en filmpjes met allerlei inhoud had ontvangen. Volgens de rechters had hij de beelden niet opzettelijk in bezit.