Dode man gevonden in huis, Tilburger meldt zich op politiebureau

Dode gevonden in huis in Tilburg

Er is een verdachte opgepakt na de vondst van een dode man in een huis in Tilburg. Een 37-jarige man uit Tilburg heeft zich donderdagochtend zelf op het politiebureau gemeld. De politie onderzoekt nu de betrokkenheid van de man bij de zaak.

De dode werd woensdagnacht gevonden in een huis aan de Hoefstraat in Tilburg. Een getuige belde de politie en vertelde dat er in het huis iemand op de grond lag. Agenten vonden vervolgens de man. Hij was toen al overleden.

De recherche doet in en rondom het huis onderzoek. Dit gaat mogelijk enkele dagen duren. De straat is afgezet met hekken en zwarte schermen.

