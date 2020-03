Topdrukte bij sportwinkels nu alle sportscholen dicht zijn: 'Yogamatten vliegen de winkel uit'

Donderdagochtend is het rustig in de winkel. Een enkele klant zoekt nieuwe skates of bokshandschoenen uit. Maar de meeste rekken bij de afdeling fitness zijn leeg. Niet alleen de thuisportspullen gaan hard, ook alles om je kind thuis bezig te houden wordt veel verkocht. Zorgen dat alles straks op is, heeft Vringer niet. "Er ligt nog genoeg in onze magazijnen."

Bekijk in de onderstaande video de lege schappen bij de fitness-afdeling:

De winkel in Best probeert zo veel mogelijk mensen aan sportspullen te helpen nu sportscholen en sportclubs dicht zijn. Maar de medewerkers moeten wel opletten dat er niet te veel klanten tegelijk in de winkel zijn. Decathlon houdt zich aan de richtlijn dat er niet meer dan honderd mensen tegelijk op één plek zijn. En dat is te zien.

Wacht op 1,5 meter afstand van elkaar

Voor de ingang van de winkel zijn lijnen op de grond geplaatst, zodat klanten op veilige afstand van elkaar kunnen wachten. "Er staan medewerkers bij de ingang van de winkel om te tellen hoeveel mensen er in en uit gaan", vertelt Wout. "Dat is nodig omdat we normaal in deze winkel veel meer dan honderd mensen tegelijk binnen krijgen."