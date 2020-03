Een zee van rode rozen voor vijf coronaslachtoffers in Erp

Heel veel rozen voor de coronaslachtoffers in Erp (foto: Jan Peels).

Erp met vijf coronadoden zwaar getroffen in crisis

ERP -

Het is een indrukwekkend gezicht maar er zit een trieste reden achter. De trappen van de Sint-Servatiuskerk in Erp liggen sinds donderdag bezaaid met meer dan duizend rode rozen. Op linten valt te lezen: 'Namens alle inwoners van Erp'. De inwoners hebben dat gedaan omdat er al vijf mensen in het kleine dorp zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.