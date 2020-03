Coronavirus raakt Erp keihard, dorp moet afscheid nemen van vier inwoners: 'Dit is zo onwerkelijk'

"Dit is heel triest. Zo onwerkelijk." Deze woorden gebruikt voorzitter Toon Kerkhof van de plaatselijke voetbalvereniging als hij vertelt dat inmiddels vier mensen in het kleine dorp zijn overleden aan het coronavirus. Onder de slachtoffers is een echtpaar. "Zo vreselijk voor de nabestaanden."

Erp hoort bij de gemeente Meierijstad, waarvan de burgemeester maandag drie doden door het coronavirus meldde. Inmiddels zijn dat er dus vier in het kerkdorp Erp alleen.

Twee van de overledenen waren heel actief bij RKVV Erp, vertelt Kerkhof. Een van hen al wat langer geleden, omdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. De ander nog heel recent. "Hij was hier dag en nacht op de club. Tot de dag dat hij ziek werd, was hij hier op het sportpark aanwezig. Dit hakt er echt in."

En naast het verdriet is er ook de angst, nu het dorp Erp met nog geen 7000 mensen zo onevenredig hard getroffen wordt. "Naast verdriet is er in Erp ook angst. "Wat staat ons nog allemaal te wachten?"

Herdenking komt nog

Bijzonder pijnlijk is dat ook de vrouw van een van de slachtoffers afgelopen weekend stierf. En ruimte om daar samen bij stil te staan is er niet, want bijeenkomen op de club is in strijd met de richtlijnen van het RIVM. "We hebben als bestuur contact met elkaar via de telefoon en we hebben ook contact gehad met de nabestaanden."

Zijn stem breekt als hij vertelt: "We hebben beloofd dat we een grote herdenking houden als dit allemaal voorbij is. Dat hebben ze verdiend. En hopelijk komen er geen slachtoffers meer bij."

