Vinkel zet huisartsen in het zonnetje met een lunch en een digitaal applaus, ‘Het geeft wel energie'

Inwoners en ondernemers in Vinkel hebben donderdag de praktijk van de huisartsen Jos van der Sande en Janneke Bressers en hun assistenten in het zonnetje gezet. Dat gebeurde met een lunch en een digitaal applaus. “In de praktijk wordt in deze periode met man en macht gewerkt om de coronacrisis het hoofd te bieden. Afgelopen dinsdag was er ’s avonds het applaus voor de medewerkers in de zorg. Wij wilden iets lokaals doen”, zegt Linda Ackermans die samen met Judith Roos het voortouw voor de actie nam.

Horecaondernemers in het dorp zorgden voor een natje en een droogje bij de lunch. Daarnaast was er ook een digitaal applaus met boodschappen van de inwoners voor de huisartsenpraktijk. Behalve alle zorg, wordt de manier waarop Bressers en Van der Sande hun patiënten op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom corona en de adviezen op Facebook gewaardeerd in Vinkel.

Samenwerking

Het huisartsenpaar was verrast toen er voor de deur van de praktijk een oploop ontstond . “Normaal gesproken hou ik niet van verrassingen”, zegt Van der Sande die onder indruk was. “We werken met z’n allen voor één doel, het zijn zware tijden. Het is vermoeiend maar dit soort zaken geeft wel weer energie.”

Van der Sande benadrukt dat zijn praktijk nauw samenwerkt met huisartsenpraktijken in Geffen en Nuland. “Dit kun je niet alleen oppakken. We overleggen dagelijks en verdelen de groepen patiënten over de praktijken om het zo efficiënt mogelijk te kunnen bestrijden. We hebben een poortwachtersfunctie voor de ziekenhuizen en voor patiënten zijn we de vinger aan de pols.”

Volgens Linda Ackermans is Vinkel een hechte gemeenschap en is de saamhorigheid groot. Zeker nu. “Er is ook een oproep om de ouderen in het dorp onder meer kaartjes te sturen, zodat ze weten en voelen dat we ze niet vergeten. Gewoon wat positieve dingen in een ellendige tijd.”