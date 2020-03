Peter wil met magnolia's de inwoners van Ossendrecht bij elkaar brengen: 'Dat is toch fantastisch'

Blommerde verzamelde eigenlijk altijd verschillende soorten sparren in zijn tuin aan de Wilgenlaan. In 1993 ontstond de passie voor de magnolia., "Iemand uit het dorp zei tegen mij zei: 'Peter, je hebt zo'n enorme kerstbomentuin, stop er eens een bloeiende boom tussen.'"

Duizend verschillende soorten

En zo geschiedde. Peter, toen nog leek op het gebied van de magnolia, ging naar een Brabantse kweker en kwam met maar liefst acht stuks thuis. "Tegenwoordig zijn er wel duizend verschillende soorten. Ik ben er helemaal gek van. Je blijft ermee bezig. Ik denk dat het nooit meer overgaat."

Magnolia's beginnen weer te bloeien. (Foto: Erik Peeters)

In het begin kon de zelfbenoemde dorpstuinman zijn magnolia’s nog in zijn eigen tuin kwijt. “Maar het worden grote bomen dus al snel vroeg ik mijn buren van: 'Goh, mag ik ‘m bij jou zetten dan zie ik ‘m ook bloeien.'”

Heerlijke parfum

Inmiddels staan er in de lanen en tuinen rond zijn huis zo’n vierhonderd imposante bomen. En met zoveel verschillende soorten bloeit er altijd wel een van eind februari tot september. En ze ruiken als een heerlijke fles parfum.

“Er is geen bank die jou zoveel rente en plezier kan geven als de magnolia", stelt Peter. "Je koopt een klein plantje voor een tientje en je krijgt er zoiets moois voor terug. Wat wil je nog meer?”

Inwoners enthousiast

Na een lezing voor het dorpsplatform, merkte Peter dat er nog veel meer inwoners enthousiast waren over de bloeiende bomen. “En toen zei ik eigenlijk voor de grap: waarom maken we van Ossendrecht geen magnoliadorp?”

Er zijn wel duizend verschillende magnolia's. (Foto: Erik Peeters)

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Het dorpsplatform haakte er volledig op in en de gemeente ging er in mee. Inmiddels zijn er voor andere plekken in het dorp al grotere planten gekocht. Ook worden er aan de inwoners kleinere varianten uitgedeeld. En er komen er volgende maand nog meer bij. Er loopt een bestelling voor zo’n 250 planten. “Ik denk dat Ossendrecht straks wel zo’n 800 magnolia’s heeft.”

Magnoliaroute

Over een paar jaar moet er een magnoliaroute door Ossendrecht komen, zo is het plan. “Nu heeft dat nog geen zin, want de jonge planten dragen nog weinig bloemen. Over vijf tot zeven jaar moet het beginnen op te vallen”, verwacht Peter.

“Het magnoliadorp moet van ons zijn, het moet de mensen bij elkaar brengen", aldus de magnolialiefhebber. "Wat is nu mooier dan de mensen te zien genieten? Dat is toch fantastisch!"