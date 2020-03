Kinderen verkopen crisis-aardappelen vanuit de boerenschuur: 'De schooljuf vond het goed'

De schuur bij landbouwer Kris Janse in Hank zit bomvol met aardappelen. Door de coronacrisis kunnen aardappelen niet meer verwerkt worden tot friet. Om hun ouders te helpen zijn de kinderen van Kris en Susanne nu maar een handeltje begonnen. Vanuit de schuur verkopen ze de aardappelen voor vijf euro per tien kilo en het loopt storm met klanten.

“Van deze aardappelen werd friet gesneden en daarna geëxporteerd naar China", legt Kis Janse uit. "De grenzen en restaurants zijn nu dicht met het gevolg dat we hier vijfhonderdduizend kilo aardappelen hebben liggen die niemand meer wil hebben."

Berichtje op Facebook

“Het loopt echt gigantisch’, vertelt moeder Susanne. “We hebben een berichtje geplaatst op Facebook dat we heel veel aardappelen over hebben en dat de kinderen die nu verkopen. Het is echt heel druk.” Moeder Susanne benadrukt dat Jasper, Jasmijn en Julian de opbrengst van de aardappelen (vijf euro per tien kilo) zelf mogen houden.

De oproep op Facebook. Tekst gaat verder na de Facebookpost.

'Er ligt hier vijf ton aan niet verkochte aardappelen'

“Het loopt boven verwachting”, sluit vader Kris aan. “Maar, er ligt hier vijf ton en ik denk niet dat ze die allemaal aan particulieren kwijt raken. De berg aardappelen is gigantisch.”

Op het erf rijden de auto’s af en aan en klanten komen zelfs uit Nieuwegein naar Hank gereden. “Ik had het gezien op Facebook en bij ons is in de supermarkten bijna geen aardappel meer te krijgen. En omdat we toch niets te doen hebben zijn we in de auto gesprongen", vertelt een klant.

'Continue rekenen'

Aan de schuurverkoop zit ook nog een educatief tintje, legt moeder Susanne van landbouwbedrijf Janse uit. “Het is continue rekenen hoeveel geld ze moeten teruggeven als ze een zak aardappelen verkopen en het wegen is ook omgaan met getallen. De schooljuf vond het helemaal goed.”

