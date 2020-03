De fruittelers zijn er klaar voor: laat die nachtvorst maar komen

John Verkooijen, eigenaar van Verkooijen Fruit in Waalwijk en teler van appels en peren, volgt de weersverwachting op de voet. En is zich, net als collega fruittelers Arjan Lambrechts uit Zevenbergschen Hoek en Hans Vos van Vos Fruit in Dinteloord, aan het voorbereiden op de komende vier, vijf nachten nachtvorst.

John: “Wij zijn inderdaad maatregelen aan het treffen zoals het vullen van de waterpompen en het testen van de vorstmelder. We bereiden ons goed voor en maken ons geen grote zorgen. We houden wel die voorspelde oostenwind goed in de gaten want daardoor zou de nachtvorst nog wel eens flink kunnen oplopen.”

Bevroren water beschermt de bloem

Zodra de temperatuur onder de -1 graden duikt, is het tijd voor actie, weet de Waalwijkse teler. “En dat gaat, zoals het er nu naar uitziet in de nacht van zondag op maandag gebeuren. Dan wordt er door 35 sproeiers zo’n 42 hectare aan appel- en perenbomen beregend. Die beregening gaat vervolgens bevriezen waardoor stollingswarmte ontstaat. En die beschermt de bloem tegen de vorst.”

Fruittelers Arjan Lambrechts en Hans Vos volgen een soortgelijk protocol en hebben ook al vaker hiermee te maken gehad. “Ik maak me geen zorgen hoor. Ik heb het waterschap gebeld om de waterpomp te vullen en alles staat klaar”, aldus Arjan. Hans vult aan: ”We weten wat ons te doen staat en hebben donderdag proefgedraaid. Alles werkt zoals het moet, dus laat die vorst maar komen.”

