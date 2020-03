'Dit kun je niet maken', rijschoolhouder boos op collega's die doorrijden tijdens coronacrisis

De Bredase rijschoolhouder Ivo van Gils (39) is verontwaardigd. Hij ziet ondanks de coronacrisis nog verschillende collega's rondrijden met leerlingen in hun lesauto's. Ondanks dat de regering heeft aangedrongen op sociale onthouding. Hij snapt ook de brancheverenigingen niet. "Die zeggen tegen rijschoolhouders: het is niet verboden, dus in samenspraak met je leerlingen mag je gewoon gaan rijden. Je moet toch voor de gezondheid van de leerlingen staan?"

"Wij zijn sinds maandag gestopt met het aanbieden van rijlessen, toen de regering hamerde op social distancing (sociale onthouding, red.)", vertelt Ivo. "In een lesauto kan je tenslotte geen anderhalve meter afstand houden van elkaar. Je zit pal op elkaar, in elkaars adem als het ware. Dan ben je gewoon verplicht te stoppen."

Twintig procent rijdt door

Veel rijscholen namen hetzelfde besluit als hij, maar een aantal ook niet. "De rijschoolwereld heeft het over zo'n twintig procent, daar is ook onderzoek naar gedaan. Zo'n tachtig procent staat stil, twintig procent rijdt door."

Hij vindt dat je dit niet kunt maken. "Premier Mark Rutte geeft aan dat we elkaar moeten aanspreken op het houden van voldoende afstand. Dat hoop ik op deze manier te doen. Kijk, leerlingen lopen in principe geen gevaar. Die zijn, zoals de regering zegt, minder vatbaar voor het virus. Die kunnen wel ziek worden, maar niet heftig. Maar wat als ze een vader of moeder hebben die wel ziek wordt? Of een opa of oma? En wij steken hen aan, op wat voor manier dan ook? Wat dan? Kun je dat moreel verantwoorden?"

Brancheverenigingen

Daarnaast maakt Van Gils zich druk over de brancheverenigingen. "Die zeggen tegen de rijschoolhouders: het is niet verboden, dus in samenspraak met je leerlingen mag je gewoon gaan rijden. Dan denk ik bij mezelf: waar ben je dan een branchevereniging voor? Je moet toch eigenlijk voor de gezondheid van de leerlingen staan?"

Financieel gezien kan hij de 'doorrijders' nog wel begrijpen. "Stoppen is namelijk best een strop. Maar je moet naar de mensen kijken, vind ik. Een simpel voorbeeld maar ik las in het vakblad RijschoolPro een artikel van een instructeur die op vakantie was in Oostenrijk, geen risicogebied. Die is toen hij thuiskwam weer gaan lesgeven. Hij werd erg ziek en bleek corona te hebben. Hij heeft toch een aantal leerlingen aangestoken. Daar schrik ik van."

'Dit moet geen drie of vier maanden duren'

Voor zijn rijschool valt de financiële strop nu nog mee. "Wij hebben heel hard gewerkt, goed gespaard. Heel veel rijschoolhouders lachten ons uit omdat mijn vrouw Marieke en ik zeven dagen in de week werkten. Maar daardoor kunnen wij deze situatie nu een beetje opvangen. Met de hulpmiddelen die de regering gaat inzetten, denk ik dat wij dit gaan overleven. Maar dit moet geen drie of vier maanden duren. Dan hebben wij ook een probleem."

Ondanks dat zijn rijschool stilligt, heeft Ivo nog wel genoeg ander werk te doen. "We hebben namelijk net een nieuw huis gekocht. Daar zijn we druk mee bezig. Dus ik ben in het huis aan het klussen. Ook ben ik bezig in de tuin, we zijn aan het schoonmaken en helpen de buren om zo een beetje de dagen door te komen."

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.